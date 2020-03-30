В РФ - еще одна смерть от COVID-19

Минздрав РФ за день зафиксировал более 300 новых случаев коронавируса, один зараженный погиб.

302 новые случая коронавирусной инфекции (COVID-19) зарегистрировали в России за прошлые сутки.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 302 в 35 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Всего вирус обнаружен в 71 регионе страны. По данным штаба, за сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период от COVID-19 умерли девять человек. Выздоровели 64 человека.

Ранее 15 случаев COVID-19 было зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

По данным Worldоmeters, в мире по состоянию на утро 30 марта зафиксировано 725 230 случаев коронавируса, из них 34 034 летальных, 152 185 человек выздоровели.