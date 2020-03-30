Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Верховная Рада уволила главу Минздрава Емца
Верховная Рада уволила главу Минздрава Емца
Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
Коноплянка: Шевченко дал нам мечту
Коноплянка: Шевченко дал нам мечту
Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура
Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура

В РФ - еще одна смерть от COVID-19

В РФ - еще одна смерть от COVID-19
15:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Минздрав РФ за день зафиксировал более 300 новых случаев коронавируса, один зараженный погиб.

302 новые случая коронавирусной инфекции (COVID-19) зарегистрировали в России за прошлые сутки.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 302 в 35 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Всего вирус обнаружен в 71 регионе страны. По данным штаба, за сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период от COVID-19 умерли девять человек. Выздоровели 64 человека.

Россия вводит карантин: москвичей посадили на домашний режим

Ранее 15 случаев COVID-19 было зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

По данным Worldоmeters, в мире по состоянию на утро 30 марта зафиксировано 725 230 случаев коронавируса, из них 34 034 летальных, 152 185 человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
02 Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
03 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
04 Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
05 Емец сообщил, что не собирается в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: В МИД рассказали, что будет с безвизом
В МИД рассказали, что будет с безвизом
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Рада уволила Уманского и провалила голосование за нового министра финансов
Рада уволила министра финансов, но не смогла назначить нового
Covid 19: как протекает болезнь по дням
Covid 19: как протекает болезнь по дням
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь