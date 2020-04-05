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Коронавирус в Беларуси: свыше 500 случаев инфицирования

Коронавирус в Беларуси: свыше 500 случаев инфицирования
13:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В Беларуси умерло восемь человек с коронавирусом, 502 человека находятся на лечении.

В Беларуси по состоянию на воскресенье умерло восемь человек с подтвержденным коронавирусом, более 500 человек с COVID-19 находятся на стационарном лечении.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

"В Беларуси по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. Зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве.

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По информации ведомства, у большей части пациентов находящихся в стационаре с коронавирусом заболевание протекает в легкой или средней форме.

После прохождения лечения выздоровели 52 человека, добавили в министерстве.

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Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Беларуси (находящиеся на лечении, выздоровевшие и умершие) составило 562 человека.

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Беларусь, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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