Коронавирус в Беларуси: свыше 500 случаев инфицирования

В Беларуси умерло восемь человек с коронавирусом, 502 человека находятся на лечении.

В Беларуси по состоянию на воскресенье умерло восемь человек с подтвержденным коронавирусом, более 500 человек с COVID-19 находятся на стационарном лечении.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

"В Беларуси по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. Зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве.

По информации ведомства, у большей части пациентов находящихся в стационаре с коронавирусом заболевание протекает в легкой или средней форме.

После прохождения лечения выздоровели 52 человека, добавили в министерстве.

Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Беларуси (находящиеся на лечении, выздоровевшие и умершие) составило 562 человека.