Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Впервые после модернизации: Ан-225 "Мрия" отправился в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19
Впервые после модернизации: Ан-225 "Мрия" отправился в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19
Штаб ООС: Боевики 7 раз нарушили режим "тишины", ранены трое военных
ООС: Боевики 7 раз нарушили "тишину", ранены трое военных
Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от коронавируса
Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от коронавируса
Появились новые обвинения по делу Харви Вайнштейна: скандальные детали
Новые обвинения по делу Харви Вайнштейна: детали

В России произошел бунт в одной из колоний, есть погибший (Фото и видео)

В России произошел бунт в одной из колоний, есть погибший (Фото и видео)
22:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

В исправительной колонии Ангарска заключенные устроили бунт.

В ИК-15 Ангарска, где произошел бунт и пожар, обнаружили тело погибшего заключенного.

Об этом федеральным СМИ РФ сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

Тело заключенного 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара. На трупе были признаки насильственной смерти, сказал Ингатенко. По его словам, мужчина мог быть убит другими заключенными.

Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией”, — сказал омбудсмен.

В разговоре с федеральным агентством ТАСС Игнатенко заявил, что причина смерти заключенного пока не установлена. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, осужденный покончил с собой.

По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.

9-10 апреля ряд заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск Иркутской области вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих построек. В колонию ввели спецназ, к заключенным применили силу. Сообщалось о нескольких сотнях пострадавших. Сами заключенные заявили о двух погибших. По факту беспорядков в ангарской колонии возбуждено уголовное дело.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Колония, Россия, РФ, Бунт, Виктор Игнатенко, ИК-15.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
03 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
04 Маникюр 2020: красивые идеи на миндальную форму ногтей (Фото)
05 Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Польская эпидемия: более 6 тыс случаев COVID-19, 208 смертей
Польская эпидемия: более 6 тыс случаев COVID-19, 208 смертей
Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию
Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию
Вербное воскресенье 2020: приметы и традиции праздника
Вербное воскресенье 2020: приметы и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь