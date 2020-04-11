В России произошел бунт в одной из колоний, есть погибший (Фото и видео)

В исправительной колонии Ангарска заключенные устроили бунт.

В ИК-15 Ангарска, где произошел бунт и пожар, обнаружили тело погибшего заключенного.

Об этом федеральным СМИ РФ сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

Тело заключенного 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара. На трупе были признаки насильственной смерти, сказал Ингатенко. По его словам, мужчина мог быть убит другими заключенными.

“Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией”, — сказал омбудсмен.

В разговоре с федеральным агентством ТАСС Игнатенко заявил, что причина смерти заключенного пока не установлена. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, осужденный покончил с собой.

По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.

В Иркутской области в ИК-15 произошел бунт.

Заключённый вскрыл вены, записал видеообращение в знак протеста против избиений в колонии, а 17 других зэков в знак поддержки тоже нанесли себе увечья. Россия, 21 век. Ничего нового. pic.twitter.com/Ir5PgGP2Qr — Голый Патриот (@GolyDovolen) April 10, 2020

9-10 апреля ряд заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск Иркутской области вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих построек. В колонию ввели спецназ, к заключенным применили силу. Сообщалось о нескольких сотнях пострадавших. Сами заключенные заявили о двух погибших. По факту беспорядков в ангарской колонии возбуждено уголовное дело.