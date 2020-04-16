Катастрофа в Шереметьево в мае 2019 года: появилось новое видео горящего лайнера

Опубликовано новое видео аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск в мае прошлого года. Его обнародовал Следственный комитет РФ в YouTube. На кадрах ролика видно, как при посадке заносит горящий лайнер, из него выбрасываются трапы, пассажиры спускаются на полосу и бегут. СК РФ обвиняет командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова в неправильной посадке. Ему грозит до пяти лет принудительных работ или до семи лет заключения. Напомним, авиакатастрофа в Шереметьево произошла 5 мая 2019 года.