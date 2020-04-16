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Четверг, 16.04.2020

Катастрофа в Шереметьево в мае 2019 года: появилось новое видео горящего лайнера

Опубликовано новое видео аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск в мае прошлого года. Его обнародовал Следственный комитет РФ в YouTube. На кадрах ролика видно, как при посадке заносит горящий лайнер, из него выбрасываются трапы, пассажиры спускаются на полосу и бегут. СК РФ обвиняет командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова в неправильной посадке. Ему грозит до пяти лет принудительных работ или до семи лет заключения. Напомним, авиакатастрофа в Шереметьево произошла 5 мая 2019 года.
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Авиакатастрофа, Пожар, Самолет, Шереметьево, Москва-Мурманск.
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