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Пандемия параду не помешает: Беларусь не станет отменять мероприятия к 9 мая

Пандемия параду не помешает: Беларусь не станет отменять мероприятия к 9 мая
00:34 Сегодня Телеграф Украинская правда

Игнорируя эпидемию коронавируса, Беларусь проведет парад 9 мая.

Белорусское военное ведомство планирует провести парад в честь 9 мая в Минске, при этом в армии зарегистрировано уже три случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает TUT.BY

16 апреля у белорусского солдата-срочника был обнаружен коронавирус. На следующий день наличие инфекции подтвердилось еще у двух военнослужащих. Контакты зараженных солдат изолировали в палаточных городках.

При этом Минобороны Беларуси в ответ на петицию граждан с требованием отменить парад 9 мая ответило, что мероприятие все равно состоится.

Петиция с требованием отменить и парад, и подготовку к нему появилась еще 29 марта на сайте "Удобный город". Под обращением подписалось больше 7 тысяч белорусов.

Официальный ответ на петицию был подписан министром обороны страны Виктором Хрениным 16 апреля.

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Парад и репетиции отменять не собираются — это часть боевой подготовки армии.

"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Для Беларуси военные парады это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства", - сказано в сообщении Миниобороны Беларуси. 

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Беларусь, Коронавирус, 9 мая, Covid-19.
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