В России замглавврача выпала из окна

Пострадавшая выжила, однако находится в тяжелом состоянии.

В России заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета.

После падения женщину доставили в отделение скорой помощи, где ей провели экстренную операцию, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что пострадавшая выжила, однако находится в тяжелом состоянии.

Падение произошло во время селекторного совещания с главой Минздрава Красноярского края Борисом Немиком. На нем якобы обсуждалось перепрофилирование больницы для пациентов с коронавирусом, против чего выступала заместитель главврача.

На данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Краевой Минздрав пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

Напоминаем, в российском Дагестане в Дербентской городской больнице медсестер с ОРВИ лечили в помещении для хранения белья.