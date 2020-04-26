Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
В Берлине люди протестовали против карантина
В Берлине люди протестовали против карантина
Формула-1 продлила карантин для команд
Формула-1 продлила карантин для команд
Антипасха 2020: народные приметы и традиции
Антипасха 2020: народные приметы и традиции

В России замглавврача выпала из окна

В России замглавврача выпала из окна
01:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Пострадавшая выжила, однако находится в тяжелом состоянии.

В России заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. 

После падения женщину доставили в отделение скорой помощи, где ей провели экстренную операцию, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что пострадавшая выжила, однако находится в тяжелом состоянии.

Падение произошло во время селекторного совещания с главой Минздрава Красноярского края Борисом Немиком. На нем якобы обсуждалось перепрофилирование больницы для пациентов с коронавирусом, против чего выступала заместитель главврача.

На данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Краевой Минздрав пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

Напоминаем, в российском Дагестане в Дербентской городской больнице медсестер с ОРВИ лечили в помещении для хранения белья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Врач, Медик, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите волшебный сосуд и узнайте, что скрывает Ваша душа
02 Выздоровевшие от COVID-19: ВОЗ выступила против введения "иммунных паспортов"
03 На Буковине несовершеннолетнюю изнасиловал 60-летний знакомый
04 Антипасха 2020: народные приметы и традиции
05 Школа 2020: В Минобразования рассказали, когда в закончится учебный год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Мариуполе у 22 человек выявили COVID-19
В Мариуполе у 22 человек выявили COVID-19
США начнут перезапуск экономики уже в мае
США начнут перезапуск экономики уже в мае
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь