Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля
Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля
Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет
Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века
Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века

"Загруженность близка к 100%": Беларусь воспользовалась обвалом рынка нефти

"Загруженность близка к 100%": Беларусь воспользовалась обвалом рынка нефти
18:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Беларусь воспользовалась низкими ценами на нефть и почти полностью загрузила свои НПЗ.

Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси загружены почти на 100%, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

"Мы, действительно, оперативно воспользовались этой ситуацией (снижением цен на нефть - ред.), восстановили все резервы, все емкости", - сообщил Крутой в интервью телеканалу ОНТ.

Отвечая на вопрос, какая сейчас загруженность НПЗ, он отметил, что "загруженность близка к 100%".

Трамп предсказывает дальнейшее сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля, посещая Смолевичский район, поручил закупить про запас нефтепродукты в условиях низких цен на нефть. "Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах - в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища", - сказал президент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Беларусь, Дмитрий Крутой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основа здорового питания: почему суп должен быть в рационе каждого человека
02 Суркис подал иск против Порошенка и Гонтаревой
03 Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
04 Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
05 Парадоксальное решение: пластиковые бутылки спасут от устойчивости к антибиотикам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 26 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения
Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь