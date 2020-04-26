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Коронавирус в России: архиерей РПЦ скончался от Covid-19

Коронавирус в России: архиерей РПЦ скончался от Covid-19
18:47 Сегодня Телеграф УНИАН

В России от коронавируса умер первый епископ РПЦ.

В России от коронавируса умер 54-летний архиерей Русской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

Об этом говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Отмечается, что епископ Вениамин умер в Курской областной клинической инфекционной больнице в воскресенье, 26 апреля, куда он был госпитализирован на днях.

Накануне его перевели в реанимацию, у архиерея была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

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Это первый случай смерти от COVID-19 архиерея РПЦ.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 26 апреля всего в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 смертей, выздоровели 6 767 человек.

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Россия, РПЦ, Коронавирус, Covid-19.
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