В России коронавирус выявили у 900 военных

В частности, коронавирус выявили у 779 курсантов в военных учебных заведениях.

Коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Положительный результат тестов на COViD-19 выявили у 779 курсантов в военных учебных заведениях, а также 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.

Помимо этого, инфицированы 245 человек гражданского персонала, работающих в рядах Вооруженных сил России.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин отложил все массовые мероприятия к 9 мая, в том числе парад на Красной площади из-за угрозы заражения коронавируса.