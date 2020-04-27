В России коронавирус выявили у 900 военных

Коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
Положительный результат тестов на COViD-19 выявили у 779 курсантов в военных учебных заведениях, а также 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.
Помимо этого, инфицированы 245 человек гражданского персонала, работающих в рядах Вооруженных сил России.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин отложил все массовые мероприятия к 9 мая, в том числе парад на Красной площади из-за угрозы заражения коронавируса.