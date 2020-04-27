В России и США за сутки выявили больше всего новых случаев коронавируса

В воскресение больше новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в РФ и Соединенных Штатах.

26 апреля больше новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Российской Федерации и Соединенных Штатах.

Об этом сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

На 4:00 27 апреля в России диагностировано 80 949 случаев заболевания коронавирусом, из которых 6361 за минувшие сутки (прирост почти 8%).

В США сейчас диагностировано 987 160 случаев заболевания коронавирусом, из которых 26 509 за минувшие сутки (прирост почти 3%).

Напоминаем, минимум 2600 медицинских работников заболели коронавирусом в американском штате Иллинойс.