Самый низкий с 2006 года: какой уровень доверия россиян к Путину

Это самый низкий показатель с начала проведения подобных исследований в январе 2006 года.

Президенту России Владимиру Путину сейчас доверяют только 28,3% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса ВЦИОМ, передает DW.

Это самый низкий показатель с начала проведения подобных исследований в январе 2006 года, в ходе которого ставится вопрос: "Если говорить о политиках, кому Вы доверяете?".

В декабре 2019 года уровень доверия к Путина впервые упал ниже 30% - до 29,8%. В январе он поднялся до 30,6%, а в феврале снова опустился до 29%.

Как сообщалось, российский блогер Дмитрий Иванов исследовал ряд кабинетов главы Кремля Владимира Путина и пришел к выводу, что тот работает из бункера.