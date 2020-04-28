Карантин в РФ: Путин продлил ограничительные меры до 11 мая

По словам российского президента, ситуация с коронавирусом в регионах РФ складывается по-разному.

В России карантин продлен по 11 мая.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по противодействию распространению коронавируса.

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах", - сказал Путин.

По его словам, ситуация с коронавирусом в регионах складывается по-разному, необходимо учитывать сложность этих процессов.

"Угроза не исчезнет везде и сразу, а значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо", - отметил Путин и добавил, что, по информации специалистов и ученых, пик распространения инфекции еще не пройден.

"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией", - сказал Путин.

Как сообщалось, в России коронавирусом заболели почти 900 военных.