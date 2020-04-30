Премьер РФ заразился COVID-19

В связи с распространением коронавируса в РФ признаки заболевания обнаружили у главы правительства Михаила Мишустина.

У главы правительства РФ Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Премьер уходит на самоизоляцию, он заверил, что правительство продолжает штатную работу", - говорится в сообщении.

Мишустин заявил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Глава правительства также еще раз обратился к россиянам с призывом максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и сделать все возможное, чтобы остановить ее распространение.

По последним данным в Росии зафиксировано 106 498 случаев заболевания, 1073 человека умерло.