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Россия запросила у США за свою "гумпомощь" $660 тысяч

Россия запросила у США за свою "гумпомощь" $660 тысяч
23:41 Сб, 2 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Россия выставила счет для США на сумму почти $ 660 тысяч за свою "гумпомощь".

Предметы медицинского применения, которые США приобрели в России, а Кремль назвал это "гуманитарной помощью", стоили для американской стороны 660 тыс. долларов и частично были непригодны для реагирования на COVID-19.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на официальные источники, а также данные о получении груза.

"Россия выставила счет для США на сумму почти $ 660 тыс. За доставку медицинской помощи в прошлом месяце, которая включала тысячи предметов, которые обычно не используются больницами, включая противогазы для защиты во время химической войны, а также перчатки для бытовой чистки", - отмечается в сообщении.

По данным двух американских чиновников, в состав груза также входило 45 аппаратов искусственного дыхания, которые невозможно было подключить сразу из-за различных систем электропитания в РФ и США. В то же время, в самолете были респираторы, хирургические перчатки, медицинская одежда и антисептические пакеты.

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Как отмечает телеканал, неясно, насколько полезной для местных больниц была эта поставка, которую Россия назвала "гуманитарной помощью". Федеральное правительство США заявило, что передало груз штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Напоминаем, 1 апреля, после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, российский транспортный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка с грузом, который российская пропаганда громко прорекламировала как "гуманитарную помощь" для США. На следующий день Государственный департамент сообщил, что это была партия медсредств, купленных в России Соединенными Штатами.

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США, Россия, гумпомощь, Covid-19.
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