В России планируют выход из карантина: детали

Роспотребнадзор опубликовал план выхода РФ из карантина, вызванного коронавирусом.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина в Российской Федерации, отмечает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным. В документе ведомства есть методика оценки, готов ли регион переходить от одного этапа к другому. Таких этапов будет три.

Первый:

Возобновляют работу небольшие непродовольственные магазины; возвращаются услуги, “исключающие одномоментный контакт большого числа людей”

Можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе

Второй:

Открываются большие торговые точки и “отдельные образовательные организации”

Сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно

Третий:

Открываются гостиницы и все без исключения образовательные учреждения

Полностью возвращается к работе сфера услуг и торговля

На каждом из них люди из группы риска не должны без необходимости выходить из дома. Кроме того, сохраняется требование носить маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте.

В России ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, вводят с конца марта 2020 года. В большинстве регионов людям можно выходить из дома только за продуктами, в аптеку, а также чтобы выгулять собаку и вынести мусор.

С апреля в Москве и некоторых крупных городах действует пропускной режим. С мая в нескольких субъектах РФ, в том числе в Москве, нужно обязательно носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах.

По последним данным в РФ - 187 859 случаев COVID-19, 1723 из них - летальные.