В России планируют выход из карантина: детали

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина в Российской Федерации, отмечает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным. В документе ведомства есть методика оценки, готов ли регион переходить от одного этапа к другому. Таких этапов будет три.
Первый:
Второй:
Третий:
В России ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, вводят с конца марта 2020 года. В большинстве регионов людям можно выходить из дома только за продуктами, в аптеку, а также чтобы выгулять собаку и вынести мусор.
С апреля в Москве и некоторых крупных городах действует пропускной режим. С мая в нескольких субъектах РФ, в том числе в Москве, нужно обязательно носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах.
По последним данным в РФ - 187 859 случаев COVID-19, 1723 из них - летальные.