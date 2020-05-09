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Суббота, 09.05.2020
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В России планируют выход из карантина: детали

В России планируют выход из карантина: детали
09:30 Сегодня Телеграф УНН

Роспотребнадзор опубликовал план выхода РФ из карантина, вызванного коронавирусом.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина в Российской Федерации, отмечает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным. В документе ведомства есть методика оценки, готов ли регион переходить от одного этапа к другому. Таких этапов будет три.

Первый:

  • Возобновляют работу небольшие непродовольственные магазины; возвращаются услуги, “исключающие одномоментный контакт большого числа людей”
  • Можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе

Второй:

  • Открываются большие торговые точки и “отдельные образовательные организации”
  • Сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно

В России за сутки выявили более 11 тысяч случаев заражений коронавирусом

Третий:

  • Открываются гостиницы и все без исключения образовательные учреждения
  • Полностью возвращается к работе сфера услуг и торговля
  • На каждом из них люди из группы риска не должны без необходимости выходить из дома. Кроме того, сохраняется требование носить маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте.

В России ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, вводят с конца марта 2020 года. В большинстве регионов людям можно выходить из дома только за продуктами, в аптеку, а также чтобы выгулять собаку и вынести мусор.

С апреля в Москве и некоторых крупных городах действует пропускной режим. С мая в нескольких субъектах РФ, в том числе в Москве, нужно обязательно носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах.

По последним данным в РФ - 187 859 случаев COVID-19, 1723 из них - летальные.

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Все по теме:

Россия, РФ, Роспотребнадзор, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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