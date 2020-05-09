В Минске состоялся парад к 75-летию Дня Победы

В Беларуси решили провести военный парад Победы, не смотря на мировую пандемию коронавируса.

Военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в субботу в Минске, стал единственным на постсоветском пространстве, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед началом парада.

"И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма", - подчеркнул Лукашенко.

"Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны двадцатого века, не соизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима", - подчеркнул президент.

По его словам, "в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире, найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа". "Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас - наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли поступить иначе, у нас не было другого выбора. А если бы был, то мы поступили бы так же", - заявил президент.

"Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркмен, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев. Всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников - США, Англии и Китая", - отметил Лукашенко.

Военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске. В параде принимает участие президент страны Лукашенко. Принимает парад министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

На трибуне вместе с президентом Лукашенко находятся высшие государственные чиновники, в том числе руководители правительства и обеих палат парламента.

В параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в воздушном параде над столицей пролетели 36 самолетов и вертолетов. В составе пешей колонны прошли парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, военно-технического факультета БНТУ, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, пограничники, спасатели и сотрудники МВД. Строем по проспекту прошли также женщины-военнослужащие. Завершилось праздничное шествие плац-парадом сводной роты почетного караула.

После парада в Минске пройдут массовые мероприятия в столичных парках и торжественные церемонии возложения цветов к монументу Победы.