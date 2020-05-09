Родченков выпустит книгу о "допинг-империи Путина"

Григорий Родченков выпустит автобиографическую книгу.

Родченков бежал из России в США в 2016 году.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выпустит автобиографическую книгу. Книга получила название «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».

«Эта книга расскажет полную историю, которая стоит за оскароносным фильмом Брайана Фогеля «Икар». Эта история до сих пор шокирует и завораживает весь мир.

Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали», - говорится в аннотации к книге.

Книга выйдет 30 мая. Уже сейчас ее можно купить на сайте издателя за 20 фунтов.

Напомним, признания Григория Родченкова стали основанием для создания доклада Ричарда Макларена о нарушении антидопингового законодательства в России.