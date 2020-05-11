В России мужчина бросил гранату во двор, где праздновали день рождения

Россиянин, недовольный шумным поведением соседей, через забор бросил гранату.

В поселке Приэтокском Ставропольского края России из-за мешавшего шума пьяный мужчина бросил гранату в дом, когда там группа людей праздновала день рождения. Граната разорвалась под столом. Пострадали 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье вечером во время празднования дня рождения хозяйки дома сосед бросил гранату через забор, всего там находились 18 человек.

По предварительной информации, граната взорвалась под столом. "Потому что (люди) ее бросили под стол от страха", сообщил источник агентства.

Детей среди пострадавших нет. Подозреваемый задержан. В правоохранительных органах сообщили, что он находится в нетрезвом состоянии.

"Местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор бросил гранату", - пояснили в Следственном комитете.

Губернатор региона Владимир Владимиров отметил, что подозреваемый находился в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом.

По данным СК, пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы. В полиции Ставропольского края сообщили об 11 пострадавших. По информации администрации городского округа, пострадали 15 человек.

Напомним, на столичной Дарнице в многоэтажке взорвалась граната.