Пресс-секретарь Путина лечится от COVID-19

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил что заболел - у него диагностирован коронавирус.

"Да, заболел. Лечусь", - сказал Песков на вопрос агентства о его самочувствии.

Он уточнил, что находится в клинике.

Последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина, отмечается в Telegram-канале, который ведут журналисты кремлевского пула "РИА Новости".

Именно в этот день о своем положительном тесте на коронавирус президенту сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Обязанности Мишустина во время его болезни исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.