В России уже свыше 250 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 9 974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах.

исло выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тыс., сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 974 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4049 (40,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) коронавирусной инфекции. Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших Covid-19 после США (1,39 млн). Далее после РФ идут Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).

13 мая сообщалось о 10 028 случаях заражения коронавирусом в РФ, в Москве было 4703 случая.

В Москве зарегистрировано за сутки 4712 новых случая, таким образом, общее число диагнозов Covid-19 в столице выросло до 130 716.

Еще 918 новых диагнозов поставлено за минувшие сутки в Московской области, 460 - в Санкт-Петербурге.

За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода (13 мая сообщалось, что за сутки умерли 96 человек), ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 - в Москве. Всего в РФ умерли 2305 человек.

Также 14 человек умерли в Московской области, шесть - в Санкт-Петербурге.

Выписаны за последние сутки в России 5527 пациентов (13 мая сообщалось о 4491 выписанном), из них 1821 - в Москве. Общее число выписанных достигло 53530.