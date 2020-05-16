В России минимальный рост заболеваемости COVID-19 с начала мая

За последние сутки в России зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, умерло от последствий COVID-19 уже более 2500 человек.

Число новых случаев Covid-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрировано 9,2 тыс. диагнозов, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая; темп прироста также снизился до рекордных +3,5%.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 200 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4124 (44,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в субботу.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 272 043 случаев (+3,5%) коронавирусной инфекции, отмечают в штабе. Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу диагнозов (данные Университета Джонса Хопкинса): на первом - США (1,44 млн), на третьем - Великобритания (237 тыс.).

Прирост новых случаев Covid-19 в России демонстрирует тенденцию к снижению. 14 мая показатель впервые с начала месяца перешагнул отметку в 10 тыс., 15 мая приподнялся до 10,6 тыс., но в субботу снова упал, причем сразу на 1,4 тыс. А темп прироста (3,5%) стал рекордно низким с начала бурного роста заболеваемости в России в марте.

В Москве за сутки 3505 новых случаев коронавирусной инфекции, это минимальное значение с 1 мая. Общее число заболевших в столице достигло 138 тыс. 969.

Тем не менее, показатель числа умерших с коронавирусом в России в субботу стал рекордно высоким за все время. В целом по России за сутки зарегистрировано 119 летальных исходов, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией (предыдущий рекорд был поставлен накануне - 113), в том числе 74 - в Москве, сообщает штаб. Общее число смертей в России выросло до 2537.

Выписаны за сутки в целом по России 4940 человек, в том числе 1470 - в Москве. Общее количество выздоровевших пациентов за весь период в стране составляет 63166.

Напомним, всего в мире на утро субботы насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения. Излечились более 1,637 млн человек.