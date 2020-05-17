В Москве от коронавируса скончались уже более 1500 человек

В столице РФ от коронавируса умерли уже 1503 человека.

Согласно данным Минздрава РФ, общее количество умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа COVID-19 в Москве составила 1503 человека.

Об этом сообщает Интерфакс.

За последние сутки в Москве умер 71 человек, у которого был диагностирован коронавирус.

Столица России является эпицентром эпидемии. Всего в РФ выявлено свыше 272 тысяч случаев заражения коронавирусом. 2537 человек умерли с начала эпидемии.

Напомним: по количеству случаев заболевания Россия находится на третьем месте в мире, уступая лишь США и Испании. По состоянию на вечер субботы в мире зафиксированы 4 686 682 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

В целом в мире на протяжении пандемии коронавирусной болезни уже умерли 310 801 человек.