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Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть

Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть
04:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Эксперт объяснил, что если Путин сейчас уйдет из власти, то по правилам политической борьбы "немедленно все проблемы будут свалены ему на загривок".

Президент России Владимир Путин в условиях нынешней кризисной ситуации еще больше будет держаться за власть, ведь в случае ухода от власти его сразу сделают во всем виновным и «Бог знает, что с ним сделают».

Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он пояснил, что если Путин сейчас уйдет из власти, то по правилам политической борьбы «немедленно все проблемы будут свалены ему на загривок». «Во всем будет виноват Путин. Он это прекрасно понимает, поэтому именно из-за того, что ситуация кризисная, уйти никак не может. Его сразу же сделают виновным и Бог знает, что с ним сделают. Поэтому из чувства самосохранения уйти он не может», – подчеркнул политолог.

Эксперт отметил, что в персональной ментальности Путина уйти сейчас значит испугаться, проявить слабость. «А он наоборот – должен удержать руль в твердых мужских руках во время бури. Если он его выпустит, первое, что сделает тот, кто перехватит руль – выбросит Путина за борт с ядром на шее. Поэтому он еще сильнее будет держаться за власть. Как, кстати, и Лукашенко», – резюмировал Орешкин.

Напоминаем, 10 марта Путин объявил о готовности вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.

11 марта Госдума и Совет федерации одобрили закон с поправками в Конституцию РФ, которые включают в себя норму об "обнулении" президентских сроков Путина.

16 марта Конституционный суд России признал закон о поправках таким, что соответствует Основному закону страны.

В условиях карантина в Кремле подготовили законопроект, который позволяет гражданам голосовать на выборах различных уровней дистанционно, в том числе по почте.

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Россия, РФ, Президент, Владимир Путин.
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