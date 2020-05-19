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В России уже почти 300 тысяч инфицированных COVID-19

В России уже почти 300 тысяч инфицированных COVID-19
11:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В России за сутки зарегистрировано 9263 заразившихся коронавирусом в 83 регионах.

Число случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в РФ достигло планки в 300 тыс., за сутки 9,2 тыс. новых диагнозов и 115 смертей, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 263 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3988 (43,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

Четвертые сутки прирост не превышает отметки в 10 тыс. (18 мая 8,9 тыс., 17 мая 9,7 тыс., 16 мая 9,2 тыс.). Суточный темп прироста во вторник составил +3,19%, оставшись на том же уровне, что и накануне (+3,17%).

Нарастающим итогом в стране зарегистрирован 299 941 случай коронавирусной инфекции, уточнили в штабе.

Россия по-прежнему на втором месте в мире по этому показателю (данные Университета Джонса Хопкинса): первую строчку антирейтинга занимает США, где число диагнозов перевалило через 1,5 млн, а на третье место вышла Бразилия с 255,3 тыс., обогнав Великобританию (246,9 тыс.). Суточный прирост Бразилии составляет 14,2 тыс. за последние сутки, а Великобритания "прирастает" со скоростью 2,7 тыс. случаев; таким образом, Бразилия надежно закрепилась в топ-3, но разница с Россией все еще велика.

В России коронавирусом заразились почти 500 человек в специнтернате

В Москве зарегистрировано 3545 новых случаев Covid-19 за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло во вторник до 149607.

За сутки в целом по РФ зафиксировано 115 летальных исходов, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 71 - в Москве. Этот показатель занимает второе место за все время в России, уступая лишь 16 мая, когда в стране было зарегистрировано 119 смертей. Общее число летальных случаев за все время в РФ составляет 2837.

Выздоровел в целом по РФ за сутки 5921 человек, из них 2583 - в Москве. За все время в России выздоровели после перенесенного Covid-19 76130 человек.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в России.
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