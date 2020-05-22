В России – новый рекорд смертей от коронавируса

Почти 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксированы в РФ за сутки, рекордные 150 смертей.

Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд, число летальных исходов в сутки - самое большое за весь период коронавирусной ситуации в России, следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 894 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3тыс. 751 (42,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

Накануне 21 мая в РФ было 8 тыс. 849 новых случаев, 20 мая - 8 тыс. 764 случая. Темп прироста в пятницу составил +2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

Нарастающим итогом в стране с учетом последних данных зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев коронавирусной инфекции, добавили в штабе. По этому показателю Россия по-прежнему на втором месте в мире (данные американского Университета Джонса Хопкинса): на первом месте США (1,57 млн заболевших), на третьем - стремительно догоняющая Россию Бразилия (310 тыс., прирост 18,5 тыс.).

В Москве за сутки 2 тыс. 988 новых случаев, таким образом, общее число диагнозов в столице достигло 158 тыс. 207.

Число ассоциированных с COVID-19 летальных исходов в пятницу поставило абсолютный антирекорд - за сутки в России зарегистрировано 150 смертей, из них 73 - в Москве. Накануне было зарегистрировано 127 летальных исходов, а предыдущий антирекорд был установлен 20 мая - тогда врачи не смогли спасти 135 человек. Всего в стране за весь период умерли 3 тыс. 249 человек.

Выписаны с выздоровлением за сутки 7 тыс. 144 человек, из них 2,9 тыс. в Москве. В общей сложности в России за весь период выздоровели почти 100 тыс. человек (99 тыс. 825).

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 мая в мире зарегистрировали 5 103 278 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Скончались - 332 925 человек.