Захват банка в Москве: неизвестный взял заложников

В Москве неизвестный взял заложников в отделении банка.

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников", - сказал собеседник агентства.

По его информации, на месте находится полиция, готовятся переговоры. При попытке захвата сработала сигнализация.

ЗАХВАТ БАНКА

В Москве с заложниками прямо сейчас Очевидцы сообщают, что в «Альфа-банк» зашёл мужчина с рюкзаком - из рюкзака торчат провода

В заложниках оказалось четверо сотрудников банка и один посетитель

Причины захвата и требования террориста пока неизвестны pic.twitter.com/2BnYBKshMp — kamenskiy evgeny (@odikov) May 23, 2020

По данным российских СМИ, преступник взял в заложники 5-6 человек в отделении "Альфа банка". Есть информация, что заложников захватил мужчина в костюме курьера Delivery Club и с фирменным рюкзаком компании.