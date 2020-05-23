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Захват банка в Москве: неизвестный взял заложников

Захват банка в Москве: неизвестный взял заложников
15:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Москве неизвестный взял заложников в отделении банка.

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников", - сказал собеседник агентства.

По его информации, на месте находится полиция, готовятся переговоры. При попытке захвата сработала сигнализация.

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По данным российских СМИ, преступник взял в заложники 5-6 человек в отделении "Альфа банка". Есть информация, что заложников захватил мужчина в костюме курьера Delivery Club и с фирменным рюкзаком компании.

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