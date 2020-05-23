Захват банка в Москве: неизвестный взял заложников

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников", - сказал собеседник агентства.
По его информации, на месте находится полиция, готовятся переговоры. При попытке захвата сработала сигнализация.
ЗАХВАТ БАНКА
В Москве с заложниками прямо сейчас
Очевидцы сообщают, что в «Альфа-банк» зашёл мужчина с рюкзаком - из рюкзака торчат провода
В заложниках оказалось четверо сотрудников банка и один посетитель
Причины захвата и требования террориста пока неизвестны pic.twitter.com/2BnYBKshMp
— kamenskiy evgeny (@odikov) May 23, 2020
По данным российских СМИ, преступник взял в заложники 5-6 человек в отделении "Альфа банка". Есть информация, что заложников захватил мужчина в костюме курьера Delivery Club и с фирменным рюкзаком компании.