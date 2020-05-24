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Договор об открытом небе: РФ не планирует вести переговоры с США

Договор об открытом небе: РФ не планирует вести переговоры с США
00:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

В РФ считают, что нынешний договор "прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность".

Россия отвергает требование США о новых переговорах по Договору об открытом небе. Как заявил в субботу, 23 мая, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире российского “Первого канала”, потребности в новом соглашении, которое должно прийти на замену этого договора, нет, передает DW.

"Перспектив заключения нового договора на замену ДОН (Договора об открытом небе - ред) нет, и эти перспективы не нужны", - заявил заместитель главы МИД РФ.

По мнению Рябкова, нынешний договор "прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность". По его словам, Москва изучает различные варианты ответа на выход Вашингтона из договора. "Мы сейчас углубились в анализ различных опций, (...) спешить нам некуда", - отметил Рябков.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп подтвердил намерение выйти из Договора об открытом небе и объяснил такое решение нарушениями соглашения со стороны России. По словам Трампа, Москва не выполняла условий соглашения, которые позволяют военным стран-подписантам осуществлять наблюдательные полеты над территорией других членов договора для контроля за вооружениями. В РФ, в свою очередь, все обвинения США в нарушении условий настоящего договора исключают.

Впоследствии европейские союзники США по НАТО, выразили сожаление по поводу объявленного Дональдом Трампом выхода Вашингтона из Договора об открытом небе. В то же время европейские страны призвали Россию соблюдать условия этого договора.

Договор об открытом небе, подписанный в 1992 году, позволяет военным 34 стран-подписантам - НАТО и бывшего Варшавского договора - осуществлять наблюдательные полеты над территорией друг друга. Таким образом, по замыслу авторов сделки, ее участники могут контролировать вооружения и углублять доверие "от Владивостока до Ванкувера". С момента вступления в силу соглашения в 2002 году было осуществлено более 1500 наблюдательных полетов.

Это уже не первая сделка, из которой Трамп решил выйти, обвинив в его возбуждении РФ. Так, в прошлом году США по этой причине объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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США, Россия, Переговоры, РФ, Договору об открытом небе.
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