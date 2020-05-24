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Следователи РФ расследуют более 300 дел "по фактам обстрелов Донбасса"

Следователи РФ расследуют более 300 дел "по фактам обстрелов Донбасса"
23:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Следователи в России расследуют более 300 уголовных производств "по фактам обстрелов Донбасса".

Российские следователи расследуют более 300 уголовных дел, возбужденных "по фактам обстрелов Донбасса".

Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

"Всего на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны в ходе вооруженного конфликта на Донбассе", - сказала она.

По ее словам, российские следователи установили 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и других лиц из числа представителей силовых структур Украины, "которые выполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, а также причастные к другим преступлениям".

Петренко отметила, что отдельные украинские командиры сделали по несколько аналогичных преступлений против гражданского населения.

"Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению Главного следственного управления СК активизировать работу по фиксации доказательств преступлений в отношении мирного населения юго-востока Украины. Петренко отметила, что подобные преступления не имеют срока давности, и все эти факты будут и в дальнейшем фиксироваться в материалах уголовного дела, объем которого составляет уже несколько сотен томов", - пишет ТАСС.

Напоминаем, с начала суток боевики 7 раз обстреляли украинских военных.

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, Российская Федерация должна повлиять на незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса с целью прекращения обстрелов, ведь только РФ имеет на них влияние.

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Россия, Боевики, РФ, Донбасс, Следователи.
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