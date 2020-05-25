В России выявили новую вспышку коронавируса

Заболели как сотрудники учреждения, так и пациенты.

В России произошла вспышка коронавирусной инфекции в психиатрической больнице Северной Осетии.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"СOVID-19 выявлен у 8 пациентов и 5 сотрудников, проведен исчерпывающий комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции в РПБ. Все пациенты с симптомами ОРВИ незамедлительно переведены в отделение, организованное в отдельном корпусе больницы. Проведены все необходимые диагностические мероприятия, КТ исследование проведено 26 больным", - сказано в сообщении.

Летальных случаев не зафиксировано, все пациенты находятся под наблюдением медиков.