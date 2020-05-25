Лукашенко обсудит с главой КНР перспективы совместного ракетостроения

Александр Лукашенко хочет обговорить перспективы ракетостроения с главой Китая Си Цзиньпином.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения.

"Хорошо, давайте тогда на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим - я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему (совместное ракетостроение - ИФ). Не думаю, что это будет большой проблемой", - сказал Лукашенко в сюжете телеканала ОНТ, посвященном посещению президентом разработчика вооружений "ОКБ ТСП" в пятницу.

Таким образом глава государства отреагировал на замечание председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романа Головченко, что "китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается (в разработке ракет - ИФ) и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости". Лукашенко отметил, что понимает китайскую сторону, "и они, и вы бизнесмены".

"Они где-то пытаются отжать. Но есть же и другие рычаги", - добавил он.

Как сообщалось, во время посещения "ОКБ ТСП" Лукашенко потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 км, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.

"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - сказал он.