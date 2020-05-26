Газпром остановил транзит через Польшу

Газпром утром 26 мая полностью остановил транзит по газопроводу “Ямал-Европа” после “смены правил игры” в связи с завершением контракта на использование польского участка.

Транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на данные немецкой компании Gascade.

Поставки газа на пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая. Если 25 мая по газопроводу было поставлено более 1 млн куб. м, то утром 26 мая этот показатель составил 25,8 тыс. куб. м, а к 08:00 вовсе достиг нуля.

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа, заключенное в 1996 году, было рассчитано до 2022 года с возможным дальнейшим продлением.

Однако в ноябре 2019 года Польша объявила, что Ямальский контракт с "Газпромом" будет расторгнут, пишет РБК.

Тогда государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG объяснила это решение стремлением диверсифицировать поставки газа в страну. Вместо российского газа в Польшу будет поступать сжиженный природный газ, а также газ c норвежских месторождений. С 17 мая поставки российского газа осуществляются на основе аукционов, проводимых оператором польской трубопроводной системы Gaz-System.

Как передает ТАСС, вечером 25 мая на аукционе с поставкой в течение дня мощности польского участка трубы зарезервированы не были, а утром 26 мая было забронировано 3,7% мощности. Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов заверил, что поставки российского газа через Польшу "так или иначе будут продолжаться".

Так, "Газпром" сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у Gaz-System, говорил он.

Как сообщалось, 30 марта польская газовая компания PGNiG заявила о победе в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом" в деле о цены на газ по контракту от 1996 года. Общая сумма, которую арбитраж обязал уплатить польской компаний составляет 1,5 миллиарда долларов.