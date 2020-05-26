Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
Карта коронавируса в Украине и мире 26 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая

Газпром остановил транзит через Польшу

Газпром остановил транзит через Польшу
15:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Газпром утром 26 мая полностью остановил транзит по газопроводу “Ямал-Европа” после “смены правил игры” в связи с завершением контракта на использование польского участка.

Транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на данные немецкой компании Gascade.

Поставки газа на пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая. Если 25 мая по газопроводу было поставлено более 1 млн куб. м, то утром 26 мая этот показатель составил 25,8 тыс. куб. м, а к 08:00 вовсе достиг нуля.

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа, заключенное в 1996 году, было рассчитано до 2022 года с возможным дальнейшим продлением.

Однако в ноябре 2019 года Польша объявила, что Ямальский контракт с "Газпромом" будет расторгнут, пишет РБК.

Тогда государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG объяснила это решение стремлением диверсифицировать поставки газа в страну. Вместо российского газа в Польшу будет поступать сжиженный природный газ, а также газ c норвежских месторождений. С 17 мая поставки российского газа осуществляются на основе аукционов, проводимых оператором польской трубопроводной системы Gaz-System.

Как передает ТАСС, вечером 25 мая на аукционе с поставкой в течение дня мощности польского участка трубы зарезервированы не были, а утром 26 мая было забронировано 3,7% мощности. Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов заверил, что поставки российского газа через Польшу "так или иначе будут продолжаться".

Так, "Газпром" сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у Gaz-System, говорил он.

Как сообщалось, 30 марта польская газовая компания PGNiG заявила о победе в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом" в деле о цены на газ по контракту от 1996 года. Общая сумма, которую арбитраж обязал уплатить польской компаний составляет 1,5 миллиарда долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Газпром, Польша, Транзит газа, Ямал-Европа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
04 В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
05 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
В трех киевских монастырях сняли карантин
В трех киевских монастырях сняли карантин
Антимонопольный комитет Украины совместно с ЕС начали проект
АМКУ совместно с ЕС начали проект
Новая теория происхождения Марса
Новая теория происхождения Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь