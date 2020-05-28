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За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека

За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека
11:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

За последние сутки в России от коронавируса умерли 174 человека.

Суточный прирост инфицированных коронавирусом практически не изменился со среды, а число умерших вновь повторило наивысший показатель, установленный во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 371 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3560 (42,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в четверг.

Накануне в Москве также было 8,3 тыс. заболевших (8338). 25 и 26 мая суточный прирост в России составлял по 8,9 тыс. диагнозов. В среднем с 16 мая этот показатель составляет чуть более 9 тыс. Темп прироста в России остался на уровне +2,3%.

За сутки в России зарегистрированы 174 летальных исхода, ассоциированных с COVID-19. Ровно столько же было два дня назад 26 мая; это самое высокое значение за все время ситуации с коронавирусом в стране. С середины мая суточная смертность от коронавируса трижды обновляла максимумы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от Covid-19.

Нарастающим итогом в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции, 4 142 умерших и 150 993 выписанных (8 785 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 916. Выздоровел в стране каждый третий пациент (39,8%) от общего их числа за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (411,8 тыс., +20,6 тыс.), на первом США (почти 1,7 млн, +18,2 тыс.)

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2054 новых случаев COVID-19 за сутки, 71 смерть и 3793 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 173 497 случаев Covid-19.

Еще 774 новых случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировано в Московской области, 383 - в Санкт-Петербурге,

Помимо 73 умерших в Москве, больше всего летальных исходов в Дагестане и Московской области - по 21, еще 9 - в Санкт-Петербурге.

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Коэффициент распространения инфекции в России составляет 0,97, изменений по сравнению с данными накануне нет (Россия без Москвы - 1,03, накануне 1,02). В Москве показатель немного снизился - с 0,85 до 0,83. Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16 - 22 мая), но затем вновь подрастал.

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Россия, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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