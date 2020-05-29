Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Госдолг Украины в апреле сократился до 55,8% ВВП
Госдолг Украины в апреле сократился до 55,8% ВВП
Аваков будет лично контролировать дело о стрельбе в Броварах
Аваков будет лично контролировать дело о стрельбе в Броварах
Соперник сборной Украины на Евро продлил главного тренера
Соперник сборной Украины на Евро продлил главного тренера
Неделя высокой моды в Париже пройдет в онлайн-формате
Неделя высокой моды в Париже пройдет в онлайн-формате

В Минске заявили, что не имеют долгов за импортируемый газ перед "Газпромом"

В Минске заявили, что не имеют долгов за импортируемый газ перед "Газпромом"
23:05 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

В "Газпроме" заявили, что Беларусь должна за поставленный природный газ более $165 млн.

В Министерстве энергетики Беларуси заявили, что страна не имеет задолженности за импортируемый природный газ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Расчеты за поставленный природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами.

В настоящее время между субъектами хозяйствования есть разногласия по определению стоимости поставленного природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.

Напоминаем: В "Газпроме" заявили, что Беларусь должна за поставленный природный газ более 165 млн дол. Переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на поставляемый газ до мировых.

Как сообщает Интерфакс-Украина Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для республики должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

Позднее министерство энергетики Беларуси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году.

"В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич 9 апреля.

Он также заявил, что Беларусь хочет покупать часть российского газа на бирже. "В качестве одного из механизмов пересмотра предложена ("Газпрому" - ред.) возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - добавил министр.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Газпром, Беларусь, Долг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
03 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
04 Продукты, которые боятся холодильника
05 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китай допускает военные действия против Тайваня
Китай допускает военные действия против Тайваня
Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
Отчет НБУ: в Украине уже более полмиллиона безработных
Отчет НБУ: в Украине уже более полмиллиона безработных
Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь