Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу
В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу
Авто "поплыли", на дорогах пробки: Киев подтопило, к вечеру дождь усилится
Авто "поплыли", на дорогах пробки: Киев подтопило, к вечеру дождь усилится
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая

В России за сутки выявили почти девять тысяч больных COVID-19

В России за сутки выявили почти девять тысяч больных COVID-19
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В Российской Федерации за сутки зарегистрировано 8944 новых случая заражения коронавирусом, общее количество инфицированных составило 396045.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,95 тыс. случаев, зафиксирован 181 летальный исход, следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 952 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 747 (41,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в субботу.

Суточный прирост уже неделю остается в диапазоне от 8 до 9 тыс. случаев. Темп прироста за последние семь дней снизился с 2,5% до текущих 2,3%.

За сутки в стране зафиксирован 181 смертельный исход у пациентов с коронавирусом. Между тем показатель суточной смертности накануне подскочил сразу на треть - до 232, обновив в очередной раз за май абсолютный антирекорд.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 396 тыс. 575 случаев коронавирусной инфекции, 4 тыс. 555 умерших и 167 тыс. 469 выписанных (8 тыс. 212 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 тыс. 551. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

В России за минувшие сутки умерло рекордное количество больных COVID-19

Россия на третьем месте в мире числу заболевших, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. На первой строчке США (1,74 млн, +24,2 тыс.), на второй Бразилия (465 тыс., +26,9 тыс.). Ситуация в топ-3 этого антирейтинга в ближайшие недели, вероятно, существенно не изменится.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, зафиксировано 2 тыс. 367 новых случаев COVID-19 за сутки, 78 скончавшихся и 3 тыс. 599 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 178 тыс. 196 случаев COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"
05 Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В Украине снижается количество новых случаев COVID-19: ситуация по областям
В Украине снижается количество новых случаев COVID-19
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Вот это поворот: Сергей Бабкин спел с Еленой Кравец
Вот это поворот: Сергей Бабкин спел с Еленой Кравец
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь