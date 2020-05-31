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Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon

Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon
01:32 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

"Роскосмос" отреагировал на запуск в космос корабля Crew Dragon.

Космическое агентство России "Роскосмос" отреагировало на запуск в космос корабля Crew Dragon, который доставит на МКС двух астронавтов.

Сообщает исполнительный директор по пилотируемым космическим программам России Сергей Крикалев в Twitter.

Запуск Crew Dragon "открывает новый этап в пилотируемой программе, мировой пилотируемой программе, программе МКС, куда и улетел этот корабль потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности , которые пойдут на пользу всей мировой пилотируемой программе".

Впервые за почти 10 лет двое американских астронавтов полетели на МКС не в российском "Союзе", а на американском корабле.

Отметим, что стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в $50 миллионов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - $90 миллионов.

Космические корабли компании Илона маска SpaceX Crew Dragon - многократные, но по контракту с NASA для доставки людей на станцию их использовать только однократно. При этом SpaceX разрешено использовать эти же капсулы повторно для грузовых миссий на МКС.

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Роскосмос, Космос, Ракета, Crew Dragon.
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