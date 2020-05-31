Президентские выборы в Беларуси: тысячи людей вышли в поддержку оппозиционных кандидатов

В Беларуси проходят массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты.

В столице Беларуси и других городах в воскресенье проходят массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Формально на пикетах проходит сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской - жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, - а также других оппозиционных кандидатов. Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности. В Минске в середине дня активисты насчитали более 2 тысяч желающих поставить подписи. Многолюдные акции проходят и в других городах", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что участники пикетов возмущены задержанием Тихановского. Сторонники блогера считают, что его задержание на днях - провокация. Всего были задержаны более 10 активистов оппозиции.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в Минске задержали одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича.

Белорусские правозащитники сообщают также о задержаниях в Витебске, Гомеле и Кобрине.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Зарегистрированы инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.