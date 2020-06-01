Путин и Трамп по телефону обсудили саммит G7, коронавирус и нефтяной рынок

Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию с Covid-19, запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, проведение саммита G7, а также ситуацию на нефтяном рынке, сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Путин, отмечается в сообщении, поздравил своего американского коллегу "с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля "Крю Дрэгон", доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию". "Подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере", - добавили в Кремле.

Лидерами двух стран также рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения "ОПЕК плюс". "Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

"Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита "Группы семи" с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея", - говорится в сообщении.

"Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере", - добавили в пресс-службе.

Лидеры в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов на различных уровнях.

В пресс-службе добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.