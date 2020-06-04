Россия проводит боевые учения в Крыму

Россия проводит в оккупированном Крыму танковые учения со стрельбами.

На территории незаконно аннексированного Крымского полуострова армия государства-оккупанта проводит танковые учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки подразделений береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), экипажи танков Т-72Б3 приступили к выполнению задач в составе танковых рот, а экипажи БТР-82 продолжают отработку одиночных действий при ведении боя", - говорится в сообщении.

Как указали в Минобороны, мероприятия проводятся в разное время суток на полигонах боевой подготовки на территории оккупированного Крымского полуострова.

"По завершению занятий экипажи БТР-82 и Т-72Б3 выполнят стрельбы из штатного вооружения по мишеням, имитирующим бронетехнику, артиллерийские и противотанковые расчеты условного противника", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, в течение апреля во временно оккупированном Крыму произошло более 30 памятных военных учений.