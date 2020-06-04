Коронавирус в РФ: больных уже более 440 тысяч

В Российской Федерации за прошедшие сутки зафиксировано 8 823 новых случая заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных выросло до 440 538.

Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Среди российских регионов наибольшее за сутки количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве - (+1998 человек), Подмосковье (+767), Петербурге (+375), Нижегородской (+319) и Свердловской (+298) областях.

За сутки в РФ умерли 168 человек с коронавирусом, с начала эпидемии — 5 376 пациентов. С начала распространения коронавирусной инфекции в России выздоровели 204 197 человек (+8638 за сутки).

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 590 329, из них 388 354 летальных, выздоровели 3 182 969 человек.