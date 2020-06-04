Коронавирус в РФ: больных уже более 440 тысяч

Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.
Среди российских регионов наибольшее за сутки количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве - (+1998 человек), Подмосковье (+767), Петербурге (+375), Нижегородской (+319) и Свердловской (+298) областях.
За сутки в РФ умерли 168 человек с коронавирусом, с начала эпидемии — 5 376 пациентов. С начала распространения коронавирусной инфекции в России выздоровели 204 197 человек (+8638 за сутки).
Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 590 329, из них 388 354 летальных, выздоровели 3 182 969 человек.