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В России за сутки почти 9 тысяч новых больных на коронавирус

В России за сутки почти 9 тысяч новых больных на коронавирус
12:11 Сегодня Телеграф Укринформ

В России количество больных COVID-19 приблизилось к 450 тысячам.

За прошедшие сутки в Российской Федерации зафиксировано 8718 новых случаев заражения коронавирусом, в итоге общее число инфицированных выросло до 449256.

Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Если рассматривать российские регионы, то наибольшее за сутки количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве - (+1855 человек), Московской области (+762), Петербурге (+378), Нижегородской (+330) и Свердловской (+251) областях.

По официальным данным, с начала эпидемии в России 5520 человек умерли (+144 человека за прошедшие сутки), 212237 человек выздоровели (+8040 человек за сутки).

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 714 335, из них 393 408 летальных, выздоровели 3 261 276 человек.

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Россия, РФ, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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