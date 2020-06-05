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МИД России грозится ответить на высылку российских дипломатов из Праги

МИД России грозится ответить на высылку российских дипломатов из Праги
21:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

В МИД РФ заявили, что высылка двух сотрудников российского центра культуры из Праги получит "адекватный ответ".

Высылка двух сотрудников российского центра культуры из Праги получит "адекватный ответ". Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел РФ.

"Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать", — сказано в комментарии.

Напомним, премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш заявил сегодня, что государство выслало двух российских дипломатов в связи со случаем предполагаемого покушения на чешских политиков с помощью рицина (белкового токсина растительного происхождения).

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Как сообщалось, весной текущего года чешский журнал Respekt сообщил о лице с дипломатическим паспортом, которое планировало использовать смертельный яд, рицин, для покушения на жизнь мэра Праги и глав двух районов города.

Проведя собственное расследование, ряд журналистов пришли к выводу, что этим человеком является Андрей Викторович Кончаков, директор Российского центра науки и культуры в Праге. Сам центр утверждает, что 34-летний Кончаков родился в Москве и закончил Национальный университет ядерных исследований, специализируется на международных отношениях.

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Россия, РФ, Прага.
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