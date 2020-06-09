В Москве от COVID-19 скончалось 59 человек за сутки

От COVID-19 в Москве умерли более 3 тысяч человек, но карантин смягчают.

В столице России, Москве, за последние сутки скончались еще 59 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram, "Новая газета"

У всех 59-ти была подтверждена пневмония.

Согласно официальной статистике, в Москве число летальных случаев превысило 3 тысячи.

В столице РФ коронавирусом сейчас болеют более 89,5 тысячи человек, а более ста тысяч жителей города смогли побороть инфекцию и уже выздоровели.

Московские власти утверждают, что эпидемия в городе пошла на спад: в последние шесть дней прирост новых заболевших в сутки составил чуть менее двух тысяч человек.

Опираясь на эти данные, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима всеобщей самоизоляции и снятии ряда других ограничений в Москве.

В столице РФ уже во вторник, 9 июня, возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, а на 16 июня запланировано открытие летних веранд ресторанов и кафе. Будут отменены графики прогулок и цифровые пропуска для поездок на личном или общественном транспорте.

При этом масочный режим в Москве сохраняют.