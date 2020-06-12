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Пятница, 12.06.2020
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В России выявили еще 9 тысяч зараженных коронавирусом

В России выявили еще 9 тысяч зараженных коронавирусом
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.

В РФ суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,9 тыс. случаев, умерли за сутки 183 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 987 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 216 (35,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост уже 11 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 - 8,9 тыс. Темп прироста остался на уровне 1,8%. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 511 423 случаев коронавирусной инфекции, 6 715 умерших и 269 370 выписанных (8 220 выписаны за последние сутки). Россия по числу новых случаев (приводятся данные Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,02 млн) и Бразилии (802 тыс.). На четвертое место вышла Индия (297,5 тыс.), обогнав Великобританию (291,9 тыс.).

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 1714 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 умерших и 2255 выздоровевших.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 июня в мире зафиксирован 7 597 341 случай коронавируса, из них 3 841 537 человек выздоровели и 423 844 погибли.

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Все по теме:

Россия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в России.

Автор:

Телеграф
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