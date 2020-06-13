На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв

В России в наземном газохранилище произошел взрыв.

В российском городе Казань, в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ и местное издание Inkazan.

По данным российского МЧС, пожар произошел на газораспределительной станции ООО “Газпром сжиженный газ”. Тушить огонь отправится вертолет Ми-8, также существует угроза того, что огонь перекинется и на другие емкости, сообщили в ведомстве.

Как сообщил источник российского госинформагентства ТАСС в экстренных службах, взрыв произошел вечером 12 июня в наземном газохранилище вместимостью 100 куб. м. В результате происшествия погиб один человек, трое пострадали.

По информации минздрава республики, один из пострадавших доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести, передает агентство.

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