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В России новую атомную подводную лодку назвали в честь князя Владимира

В России новую атомную подводную лодку назвали в честь князя Владимира
05:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Подводный крейсер назван в честь князя Владимира, правителя Руси, средневекового государства со столицей в Киеве.

Российское министерство обороны заявило 12 июня о зачислении в состав Военно-морского флота новейшей атомной подводной лодки «Князь Владимир».

Подводный крейсер назван в честь князя Владимира, правителя Руси, средневекового государства со столицей в Киеве. «Князь Владимир» оснащен твердотопливной трехступенчатой ракетой «Булава». Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Срок действия последнего великого договора о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США истекает в 2021 году. Он ограничивает число ядерных боеголовок, которые могут разворачивать две ведущие мировые ядерные державы, США и Россия.

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Россия, Князь Владимир, Субмарина.

Автор:

Телеграф
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