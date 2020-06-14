Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси приближается к 54 тысячам.

В Беларуси выздоровели и выписаны 30 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В Беларуси на 14 июня выздоровели и выписаны 30 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении.

Всего в стране зарегистрировано 53 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Проведено 733 788 тестов.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.