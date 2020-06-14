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Путин поделился соображениями о причинах проблем США с коронавирусом

Путин поделился соображениями о причинах проблем США с коронавирусом
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф Украинская правда
Путин считает, что причины проблем США с COVID-19 заключаются в том, что "губернаторы посылают президента".

Президент РФ Владимир Путин считает, что США сложно выходят из ситуации с COVID-19 потому, что там над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы.

Об этом Путин рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает "Интерфакс"

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", - сказал он.

Президент России считает, что это "связано с системой управления".

"Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", – заметил Путин.

В США же, по его словам, все иначе: "Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше".

"И мне кажется, проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа".

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В США зарегистрировано более 2 миллионов случаев коронавируса. 115 436 человек умерло, 556 600 выздоровело.

В России 528 964 подтвержденных случаев. Умерло почти 7 тысяч человек, выздоровело – более 280 тысяч.

Население США составляет 328,2 миллиона человек, России - 144,5 миллиона.

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Все по теме:

США, Россия, Владимир Путин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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