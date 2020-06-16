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Электроэнергия из РФ и Беларуси до 2022: Раде предлагают запретит импорта

Электроэнергия из РФ и Беларуси до 2022: Раде предлагают запретит импорта
15:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
Правительственный законопроект о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии среди прочего предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Беларуси.

Так, согласно тексту зарегистрированной 15 июня законодательной инициативы №3657, в частности, предлагается до 31 декабря 2021 года полностью запретить импорт из России и Беларуси э/э по двухсторонним договорам (ДД), на рынок "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточный рынок (ВСР), а также балансирующий (БР).

В соответствии с проектом закона, после указанной даты весь объем э/э, импортированной из государств, которые не являются членами Энергосообщества, будет доступен для продажи исключительно на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на балансирующем рынке (БР). В настоящее время ограничения относительно импортной э/э действуют в отношении РФ, чей ресурс доступен для реализации только на РСВ. В свою очередь импорт э/э из Беларуси в настоящее время возможен как по ДД, так и на РСВ и ВСР.

Законопроектом также предлагается возложить на оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" специальные обязательства по обеспечению развития генерирующих мощностей и выполнению мероприятий по управлению спросом, предусмотрев расходы на выполнение этих обязательств в тарифе на передачу. Плата за соответствующую услугу должна будет осуществляться оператором поэтапно после введения в эксплуатацию новых генмощностей/выполнения мероприятий по управлению спросом.

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Помимо подписания договора с победителем конкурса (на строительство/выполнение мероприятий) "Укрэнерго" также должно будет осуществлять мониторинг выполнения инвестором своих обязательств.

Законопроектом также предусматривается возможность для госпредприятия "Гарантированный покупатель" продавать "зеленую" электроэнергию на аукционах по двусторонним договорам.

Кроме того, положениями проекта обозначается ранее анонсированное Министерством энергетики снижение для производителей и импортеров э/э доли обязательной ежемесячной продажи ресурса на РСВ с 15% до 5% (от их месячного объема продажи). Как поясняла ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец, данная норма, в том числе позволит высвободить дополнительные 10% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" для продажи на электронных аукционах по ДД.

Документом также предлагается без конкурса продлить до 31 декабря 2021 года срок выполнения госпредприятием "Укринтерэнерго" функции поставщика "последней надежды" (в действующем законодательстве – 1 января 2021 года), изменить предельный срок проведения конкурса по отбору поставщиков универсальный услуг – с 1 июля 2020 года на 1 июля 2021 года.

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Украина, Беларусь, Импорт.

Автор:

Телеграф
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