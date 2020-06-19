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В США в возрасте 84 лет умер сын Никиты Хрущева

В США в возрасте 84 лет умер сын Никиты Хрущева
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
В США на 85-м году жизни скончался Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никиты Хрущева. Сергей Хрущев проживал в США, он был доктором технических наук, профессором.

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (1894-1971), доктор технических наук Сергей Хрущев умер в четверг в США в возрасте 84 лет. Об этом сообщила внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева, передает ТАСС.

"Да, Сергей Никитич сегодня (18 июня – ред.) скончался, к глубочайшему сожалению", сообщила она агентству.

Обстоятельства смерти и дата похорон пока не называются.

Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1958 году окончил Московский энергетический институт. Занимался разработкой ракет и машиностроением – работал в Союзном опытно-конструкторском бюро № 52, Институте электронных управляющих машин и научно-производственном объединении "Электронмаш".

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В 1991 году Хрущев уехал в США читать лекции о холодной войне в одном из самых престижных американских вузов – Брауновском университете. В 1999 году он получил американское гражданство. Вместе с женой жил в Кранстоне.

Сергей Хрущев написал несколько книг об отце, в том числе "Хрущев о Хрущеве", "Пенсионер союзного значения" и другие.

Напомним, в 2016 году на 88-м году жизни после болезни скончалась дочь Никиты Хрущева публицист Рада Аджубей.

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СССР, Хрущев, Никита Хрущева, Сын Хрущева.

Автор:

Телеграф
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