В США в возрасте 84 лет умер сын Никиты Хрущева

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (1894-1971), доктор технических наук Сергей Хрущев умер в четверг в США в возрасте 84 лет. Об этом сообщила внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева, передает ТАСС.
"Да, Сергей Никитич сегодня (18 июня – ред.) скончался, к глубочайшему сожалению", сообщила она агентству.
Обстоятельства смерти и дата похорон пока не называются.
Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1958 году окончил Московский энергетический институт. Занимался разработкой ракет и машиностроением – работал в Союзном опытно-конструкторском бюро № 52, Институте электронных управляющих машин и научно-производственном объединении "Электронмаш".
В 1991 году Хрущев уехал в США читать лекции о холодной войне в одном из самых престижных американских вузов – Брауновском университете. В 1999 году он получил американское гражданство. Вместе с женой жил в Кранстоне.
Сергей Хрущев написал несколько книг об отце, в том числе "Хрущев о Хрущеве", "Пенсионер союзного значения" и другие.
Напомним, в 2016 году на 88-м году жизни после болезни скончалась дочь Никиты Хрущева публицист Рада Аджубей.