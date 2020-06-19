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Выборы в Беларуси: Кремль ждет объяснений Минска за обвинения во вмешательстве

Выборы в Беларуси: Кремль ждет объяснений Минска за обвинения во вмешательстве
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН
Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на заявления, что действиями претендента на пост президента Беларуси Бабарико управляли из Москвы, в том числе из "Газпрома".

В Кремле заявляют, что официальный Минск должен предоставить аргументы после обвинений о вмешательстве России в выборы в Беларуси.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как Кремль реагирует на заявления из Минска, что действиями претендента на пост президента, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико управляли из Москвы, в том числе из таких крупных компаний как "Газпром", Песков ответил: "Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать. Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных кампаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами".

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По словам Пескова, интересы российских компаний, "тем более, наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства".

"Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что между Москвой и Минском по этому вопросу осуществляются регулярные контакты на регулярной основе.

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Кроме того, Песков заявил, что считает предвыборную ситуацию в Беларуси ее внутренним делом, и Россия не вмешивается в это.

"Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии", - сказал Песков.

По его словам, что касается самих выборов, то "на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом по завершению".

"У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, является ли претендент на пост президента Беларуси Бабарико кандидатом Кремля.

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Все по теме:

Россия, Беларусь, РФ, Дмитрий Песков, Виктор Бабарико.

Автор:

Телеграф
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